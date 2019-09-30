В Казани подвели итоги конкурса "Цифровой прорыв"

Состязание позволило выявить потенциальных лидеров и команды, которые представляют интерес для российских IT-компаний.

В Казани подвели главные итоги конкурса для разработчиков, программистов, дизайнеров и управленцев "Цифровой прорыв" — одного из флагманских проектов платформы "Россия — страна возможностей". Участники мероприятия обсудили поставленный мировой рекорд, лучшие цифровые решения и возможности, которые открыл хакатон.

— Конкурс "Цифровой прорыв", с одной стороны, это огромный образовательный проект и вместе с тем это площадка для выявления лидеров и потенциальных команд, которые представляют интерес для наиболее активных компаний... Есть все основания полагать, что решения и команды, представленные на "Цифровом прорыве", также будут представлять большой интерес для органов власти, — отметил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

В свою очередь, руководитель по взаимодействию с партнёрами АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков назвал основным отличием "Цифрового прорыва" от других мероприятий и олимпиад работу с реальными кейсами от компаний и создание полезных продуктов. По его словам, этим мнением с ним делились участники конкурса.

Конкурс "Цифровой прорыв" стартовал 3 апреля. В нём приняли участие более трёх тысяч человек из 77 регионов России. Самые успешные проекты конкурса планируется внедрить в регионах. Более 20 крупнейших компаний и ведомств стали партнёрами "Цифрового прорыва".

Финал всероссийского конкурса установил рекорд по числу участников и стал самым массовым в мире хакатоном.