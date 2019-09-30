В Новокузнецке врачи скорой отказались измерить мужчине давление

Когда мужчина добрался до домашнего тонометра, аппарат выдал показания значительно выше нормы.

Житель Новокузнецка Степан Балтин ехал по городу за рулём и почувствовал себя нехорошо. По прошлому опыту он понял, что у него поднялось давление. Увидев скорую, он решил попросить тонометр, но получил отказ.

— Еду, смотрю, во дворе стоит скорая. Обрадовался, подошёл, говорю: "Здравствуйте, подскажите, у вас есть тонометр?", на что мне ответили: "Нет!" Я говорю: "Ну как нет?! Я в чемоданчике вижу, тонометр лежит", а они мне: "Мы приехали на вызов, почему мы должны вас обслуживать?" Я говорю: "Я что, не человек? Мне тоже плохо!", на что мне ответили: "До свидания!" — рассказал мужчина Лайфу.

Балтин добавляет, что очень удивлён позицией врачей. Он сравнивает свой случай с историями, когда карету скорой не пропускают на дорогах, из-за чего пациент умирает.

— Как в новостях у нас показывают обычно? Например, скорую не пропустили, а ребёнок умер. И тут может же быть такое, что я поехал, потерял сознание и врезался в автобус с детьми, допустим. В итоге я домой-то доехал, и давление было 180, — отметил мужчина.

Ранее Лайф рассказывал о жительнице Тюмени, которой отказали медики из-за того, что их смена заканчивалась через пять минут.