Бориса Джонсона обвинили в харассменте из-за щипка за ногу

Со слов пострадавшей журналистки, дело было 20 лет назад. Но канцелярия премьер-министра всё опровергает.

Сексуальный скандал разгорается в Великобритании вокруг нового премьер-министра Бориса Джонсона. Журналистка по имени Шарлотт Эдвардс обвинила политика в домогательствах 20-летней давности. Накануне съезда правящей партии она опубликовала колонку в газете Sunday Times, в которой вспомнила, как в 1999 году во время делового обеда с прессой Борис Джонсон незаметно для всех ущипнул её за ногу — повыше колена.

Журналистка призналась, что в обычной ситуации дала бы мужчине отпор, но инцидент произошёл на рабочей встрече, и она решила промолчать. Кроме того, Джонсон в то время занимал должность главного редактора Spectator, а Эдвардс только начинала карьеру репортёра. Этот фактор, как призналась девушка, тоже сыграл свою роль.

Канцелярия премьер-министра в интервью Sky News отвергла обвинения в харассменте, заявив, что такого эпизода в биографии 55-летнего Бориса Джонсона не было. Реакция Шарлотт Эдвардс последовала незамедлительно.

If the prime minister doesn’t recollect the incident then clearly I have a better memory than he does https://t.co/pbcLJThkqP — Charlotte Edwardes (@chedwardes) 29 сентября 2019 г.

— Если премьер-министр не помнит о произошедшем, то это значит, что моя память намного лучше, чем его,— написала журналистка в своём твиттере.

К слову, в конце сентября стало известно, что премьер-министру Джонсону грозит уголовное преследование — и снова из-за женщины. Его заподозрили в злоупотреблениях служебным положением в то время, когда он занимал пост мэра Лондона. Журналисты обвинили политика в связях с американской бизнесвумен Дженифер Акури, которая получила 155 тысяч долларов в виде грантов на развитие якобы благодаря покровительству будущего премьера.