Под Калининградом вор потерял на месте преступления свой паспорт

Это при том, что он очень спешил. Даже успел посидеть за рюмкой со своими знакомыми.

В городе Светлом Калининградской области задержали мужчину, который после совершения кражи в квартире забыл в ней свой паспорт.

— Стражи порядка изъяли следы обуви и следы пальцев рук, а также в ходе осмотра полицейскими был обнаружен паспорт гражданина Российской Федерации, одного из местных жителей, — сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

В полицию с жалобой обратилась местная жительница, которая сообщила, что квартиру её знакомой обокрали. Хозяева оставили ей ключи перед отъездом за границу. Однажды женщина пришла проверить квартиру и обнаружила, что один из стеклопакетов отжат.

Позже полицейские задержали ранее судимого 20-летнего подозреваемого. Выяснилось, что молодой человек, когда узнал об отсутствии в квартире хозяев, взломал окно и попал внутрь. Он похитил электроинструменты и золотую цепочку. Позже устраивал в квартире посиделки с алкоголем со своими знакомыми.

Против злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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