Жака Ширака похоронили рядом с его дочерью

Jacques Chirac a été enterré au cimetière du Montparnasse, en toute intimité pic.twitter.com/5IZZdDL3Ve — BFMTV (@BFMTV) 30 сентября 2019 г.

Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронили на кладбище "Монпарнас" в Париже рядом с могилой его дочери Лоранс, скончавшейся три года назад. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Похороны прошли в кругу самых близких членов семьи. Так пожелала вдова бывшего президента Бернадетт Ширак.

Напомним, Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Он занимал должность президента Франции с 17 мая 1995-го по 16 мая 2007-го. 29 сентября сотни французов простились с бывшим главой государства в Доме инвалидов.