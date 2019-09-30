Суд продлил меры пресечения участникам незаконных митингов Фомину и Чирцову

Согласно решению Мосгорсуда, Фомин будет находиться под домашним арестом до 8 января, а Чирцов — в СИЗО до 2 ноября.

Московский городской суд отклонил апелляцию о смягчении меры пресечения участнику незаконного митинга и массовых беспорядков в столице 27 июля Никите Чирцову, обвиняемому в применении насилия к полицейскому.

По данным следствия, Чирцов толкнул правоохранителя двумя руками в область грудной клетки и плеча. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья".

Также Басманный суд Москвы продлил участнику этого же несогласованного шествия в Москве 27 июля Сергею Фомину срок домашнего ареста. Мера пресечения будет действовать до 8 января включительно.

Как считают следователи, молодой человек активно координировал шествие протестующих, что подтверждается многочисленными видеозаписями очевидцев с митинга.

Напомним, массовые беспорядки, в участии и организации которых подозреваются молодые люди, стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные депутаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили до выборов из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.

Сначала Сергей Фомин покинул страну, однако позже вернулся в Россию и сдался правоохранительным органам. Никиту Чирцова задержали в Минске.