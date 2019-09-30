Лиса проинспектировала багажную ленту в аэропорту Домодедово

В администрации воздушной гавани рассказали, что животное скрылось так же внезапно, как и появилось.

Посетители столичного аэропорта Домодедово сняли на видео необычную гостью — лису, которая бегала по багажной ленте. Животное было возбуждено и явно искало выход, чтобы побыстрее оттуда убраться.

— Согласно данным видеонаблюдения, лиса провела в терминале несколько минут и к пассажирам не приближалась. Она самостоятельно покинула аэровокзал, и с этого момента, к сожалению, нам неизвестно о её местонахождении, — рассказали Лайфу в пресс-службе аэропорта.

Там же добавили, что три года назад сотрудники Домодедово нашли на территории аэродрома двух братьев-лисят и передали их в центр реабилитации диких животных.

Ну а чаще в аэропорту можно встретиться с другими животными. Специалисты предлагают пассажирам с аэрофобией обнять собак, чтобы успокоиться.