Убийца сотрудников спецсвязи в Брянске несколько раз репетировал расправу

На следующий после преступления день он пришёл на работу нервный, и психологи его во всём уличили.

Водитель спецсвязи 31-летний Александр Ефимов за несколько дней до расправы над коллегами в Брянске репетировал свой коварный план. Он приходил в управление в нерабочее время и проверял, откроют ли ему дверь. Сотрудники спецсвязи не имеют права кого-либо впускать, даже коллег, но Ефимова впускали.

Как сообщил телеканал "Россия 24", в день убийства Ефимова впустили, чтобы он якобы забрал забытые вещи. Он знал, что в управление доставили крупную сумму денег, и выбрал подходящий момент. Водитель застрелил двух своих коллег и похитил из служебного помещения семь миллионов рублей.

На следующее утро после совершения убийства Ефимов как ни в чём не бывало явился на работу. Но он явно нервничал. Через полчаса общения с ним психологи поняли, что мужчина врёт. Чуть позже Ефимов был вынужден дать признательные показания. Теперь за совершённые преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.