В онкоцентре имени Блохина прокомментировали сообщения об увольнении врачей

В медучреждении призвали дать правовую оценку действиям онкологов, которые записали видеообращение с требованием сменить руководство центра.

Ни один детский онколог из Национального медицинского исследовательского центра имени Н.Н. Блохина на данный момент не писал заявлений об увольнении. Об этом заявили в пресс-службе медучреждения, комментируя сообщения СМИ.

— В настоящий момент в кадровой службе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина нет ни одного заявления об уходе врачей НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, оказывающих медицинскую помощь детям, — сообщил представитель онкоцентра ТАСС.

Кроме того, в НМИЦ обратились к Минздраву и Национальной медицинской палате с просьбой дать правовую оценку действиям сотрудников центра, которые записали видеообращение с требованием сменить руководство онкоцентра и угрозой уволиться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Минздрав разберётся в ситуации с онкоцентром им. Блохина.