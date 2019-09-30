Грузинских регбистов разозлила песня Меладзе на соревнованиях в Японии

Тренер и капитан сборной попросили Международный совет регби уделять побольше внимания к деталям.

Сборная Грузии по регби заявила, что протестует против действий организаторов чемпионата мира. Те многократно включали песню Валерия Меладзе "Чего ты хочешь от меня?" каждый раз, когда команда набирала очки. Об этом сообщает Popsport.

Соревнования проходили в японском городе Кумагая. Ненавистную для грузинской команды песню спортсменам пришлось слушать много раз, ведь в матче группового этапа чемпионата мира Грузия получила 33 очка. Уругвай только семь.

— Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу чётко подчеркнуть, что Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия. У нас разный язык, разная культура… — заявил тренер сборной Грузии Милтон Хейг, с ним согласился и капитан команды Джаба Брегвадзе.

В оргкомитете извинились за песню на русском языке на соревнованиях.

Впрочем, оргкомитету чемпионата по регби далеко до работников из оргкомитета Евро-2020. Там во время отборочных игр в начале месяца сборной Албании включили гимн Андорры, после чего извинились за это перед Арменией.

А ранее хоккейной команде из Белоруссии вместо гимна страны включили хит "Песняров" "Косил Ясь конюшину".