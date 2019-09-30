Дэниел Крэйг перебрал спиртного на вечеринке прощания с бондианой — видео

Подвыпивший актёр признался, что съёмки 25-го фильма о приключениях его персонажа стали лучшим опытом в его карьере.

По случаю завершения съемок юбилейной, 25-й по счёту картины о Джеймсе Бонде, получившей название "Нет времени умирать", съёмочная группа закатила банкет в одном из ресторанов на юге Италии. Вечеринка сопровождалась застольем с тематически украшенным тортом и большим количеством спиртного. При этом одним из тех, кто налегал на алкоголь больше всех, оказался исполнитель роли агента 007 Дэниел Крэйг, сообщает издание The Mirror, публикуя видео с вечеринки.

На кадрах слышен один из тостов, который произнёс британский актёр. Он признаётся, что перебрал, но очень счастлив удачному завершению съёмочного процесса.

— Знаете, я очень пьян, поэтому не буду затягивать. Это был замечательный, лучший опыт из всего, что я когда-либо делал. Вы все проделали грандиозную работу, и я очень горжусь тем, что работал с каждым из вас. Слава богу, мы сделали это, — сказал актёр.

Отметим, съёмки фильма, оказались действительно не из простых для труппы и Крэйга в частности. Во время съёмок менялся режиссёр, участники жаловались на проблемы с организацией съёмочного процесса, а сам исполнитель главной роли получил травму лодыжки, из-за чего пришлось откладывать работу.

Напомним, новый фильм о приключениях Джеймса Бонда выйдет на экраны в апреле 2020 года. Ранее стало известно, что роль агента 007 в этом фильме исполнит чернокожая женщина. Однако оказалось, что это только сюжетный ход и ей просто переходит "два ноля" — то есть лицензия на убийство и порядковый номер агента.