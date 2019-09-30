Японский гений Кодзима ответит на вопросы пользователей "ВКонтакте"

Легендарный японский геймдизайнер Хидэо Кодзима приедет на выставку видеоигр "Игромир" и проведёт сессию вопросов-ответов с пользователями "ВКонтакте".

Список вопросов будет подготовлен заранее. Его составят из вопросов, которые пользователи оставят в комментариях под этим постом до 4 октября. Видео с ответами Хидэо Кодзимы появится в сообществе VK Gaming 7 октября в 18:00 по московскому времени.

Разработчик Хидэо Кодзима приедет в Москву, чтобы посетить крупнейшую российскую выставку интерактивных развлечений "Игромир-2019". Она пройдёт с 3 по 6 октября в выставочном центре "Крокус Экспо". 5 октября создатель культовой серии Metal Gear вместе с актёром Мадсом Миккельсеном представит одну из самых ожидаемых игр года — Death Stranding для PlayStation 4. А затем посетит студию "Игромира" при поддержке соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, разработчик проведёт закрытый показ материалов по игре для фанатов и журналистов. Попасть на него можно через конкурсы в официальных сообществах "PlayStation Россия", "Игромир" и "Comic Con Россия".