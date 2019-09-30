Учёные определили, с какой силой кусал тираннозавр

Они пришли к выводу, что челюсти этого древнейшего животного были в четыре раза сильнее, чем у современного крокодила.

Исследователи детально изучили строение черепа тираннозавра и пришли к выводу, что он имел жёсткий череп, похожий на черепа современных крокодилов и гиен. Об этом учёные сообщили в публикации в журнале The Anatomical Record.

Специалисты также пришли к выводу, что кости динозавра не очень свободно двигались во время укуса. Жёсткости черепа тираннозавра хватало для того, чтобы иметь силу укуса более семи тонн. Таким образом, учёные пришли к выводу, что динозавр мог с лёгкостью дробить кости, нанося жертве смертельные ранения одним укусом. Он кусал в четыре раза сильнее, чем самый сильный современный крокодил.

Ранее Лайф сообщал, что учёные подробно описали, как вымерли динозавры.