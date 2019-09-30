В России раскупили зелёные и фиолетовые iPhone 11

Фанатам яблочной продукции придётся подождать несколько недель, чтобы заполучить телефоны новых расцветок.

В России всего за неделю раскупили все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зелёного и фиолетового цветов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Доставка фиолетового iPhone 11 займёт две-три недели, зелёный придётся подождать на неделю дольше. Аналогичная ситуация по срокам доставки также у iPhone 11 Pro и Pro Max данных расцветок. Ажиотаж наблюдается не только на "яблочки" зелёного и фиолетового цветов, это касается новинок с большими объёмами памяти — 256 Гб и 512 Гб.

Отличились поклонники гаджетов из Купертино и в Белоруссии. Они нагрянули в Литву за новыми айфонами и простояли целую ночь в очереди.