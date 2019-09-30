Эксперты назвали топ-3 машин для начинающих водителей

Специалисты считают, что начинать надо с малогабаритного автомобиля с недорогим обслуживанием и ремонтом.

Большинство автомобилистов России начинают изучение отечественных дорог с недорогих и дешёвых в эксплуатации, но надёжных автомобилей со вторичного рынка. Так считают эксперты портала "Автоновости дня". Они составили рейтинг машин, подходящих под эти критерии.

Ford Focus II стал первым в рейтинге. Специалисты замечают, что второе поколение "фокуса" ещё не слишком устарело, потому предлагает достаточный уровень комфорта и безопасности. Количество моделей на дорогах страны говорит, что обслуживать его может почти любой автосервис. Чаще на рынке предлагают "фокусы" с 1,6-литровым бензиновым мотором на механике. Но есть и 2-литровые автоматы.

Следом идёт автомобиль Hyundai Accent в третьем поколении. У него невысокая стоимость, а сама машина "свежая", заявляют эксперты. Под капотом у корейского автомобиля бензиновые двигатели на 1,4 и 1,6 литра мощностью, соответственно, около 100 и 115 л.с.

Также в рейтинг вошёл автомобиль Chevrolet Lanos. Его в списке специалисты называют самым дешёвым. И отмечают, что его "не жалко". У автомобиля хорошая ходовая часть и уровень безопасности, намного выше, чем у отечественных авто за эту же сумму. Запчасти к "ланосу" стоят копейки, а представлен он чаще всего с 1,5-литровым бензиновым мотором в 86 лошадиных сил и механической коробкой.

Ford Focus недавно стал самым популярным автомобилем с пробегом на отечественном рынке.

Летом Лайф публиковал рейтинг автомобилей, которые предпочитают обеспеченные сограждане. Среди них Toyota Land Cruiser 200, BMW X5, Mercedes-Benz GLS и другие.