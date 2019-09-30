Гастарбайтера заподозрили в изнасиловании москвички и её семилетнего сына

По словам пострадавшей, мужчина жил в их квартире с 13 сентября и делал ремонт.

В Москве 48-летняя женщина заявила, что её и семилетнего сына изнасиловал гражданин Белоруссии, проводивший косметический ремонт в их квартире и временно проживавший вместе с ними. Об этом сообщил Лайфу источник.

— Гражданка 1971 г.р. обратилась через 112 в полицию. Она сообщила, что 28.09.2019 г. примерно в 23:30 в квартире по месту жительства гражданин Белоруссии совершил действия сексуального характера в отношении неё и её несовершеннолетнего сына 2012 года рождения, — уточнил собеседник Лайфа.

По его словам, подозреваемый — 48-летний безработный, который является уроженцем Гомеля. Полицейские проводят проверку по данному факту, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в подмосковном парке неизвестный изнасиловал чиновницу из Германии.