Минобороны показало видео пуска ракеты "Тополь-М"

Министерство обороны России опубликовало кадры учебно-боевого пуска твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования с космодрома Плесецк. В ролике видно, как за считаные секунды открывается стальная крышка пусковой шахты и оттуда мгновенно вылетает многотонная ракета.
— Поставленные цели пуска достигнуты: техническая готовность МБР "Тополь-М", находящихся на боевом дежурстве в РВСН, подтверждена, — уточнили в военном ведомстве.
Эквивалент боевого блока приземлился в нужной точке на Камчатке, пролетев почти всю страну.
Как сообщал Лайф, ранее российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) выполнили аналогичный учебно-боевой пуск МБР "Тополь" с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
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