Стали известны подробности гибели первокурсника в Уфе во время физкультуры

В Башкирии 17-летний первокурсник техникума потерял сознание после пробежки в сквере имени Маяковского. Об этом сообщили в республиканском управлении СК РФ.

На место ЧП быстро приехали врачи скорой помощи. Подростка госпитализировали, но медики не смогли вернуть его к жизни. В больнице лишь зафиксировали смерть молодого человека.

— Проводится судебно-медицинская экспертиза, изучается состояние здоровья студента на момент происшествия, опрашиваются очевидцы, члены семьи погибшего, учащиеся и педагоги техникума, — отметили в СК.

Весной подобное случилось в Курганской области. Там после урока физкультуры умер 15-летний ученик.