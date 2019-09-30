Эдгард Запашный отправился в Германию для операции на спине

Слова поддержки в комментариях артисту высказали Евгений Петросян, Анастасия Волочкова, Катя Лель, Оскар Кучера и Тимофей Баженов.

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что отправился в Германию, где ему будут проводить операцию на спине. Проиллюстрировал он это в "Инстаграме" фотографией своей руки с фамилией на кровати в больнице.

— Сразу после брата я приехал в Германию. Три грыжи в районе поясницы! Через 15 минут меня забирают на двухчасовой общий наркоз! Всем спасибо за поддержку! — рассказал Эдгард.

Совсем недавно в Германии в больницу попал брат Эдгарда Аскольд. Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал Лайфу, что причина его госпитализации и экстренного хирургического вмешательства — обострение грыжи позвоночника.