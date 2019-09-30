Кабмин подсчитал, сколько россияне получают в виде серой зарплаты

В правительстве назвали теневую экономику одним из основных рисков для бюджетной системы страны.

Работодатели в России каждый год выдают сотрудникам "в конвертах" в общей сложности 10 триллионов рублей зарплаты. Данные подсчёты содержатся в долгосрочном бюджетном прогнозе, который правительство внесло в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020—2022 годы.

— Объём так называемого серого фонда оплаты труда, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, достигает 10 триллионов рублей в год, — говорится в документе.

Теневая экономика названа в проекте одним из основных рисков для российской бюджетной системы. По оценке кабмина, выплачивающие всю или часть зарплаты сотрудникам в конвертах работодатели вынуждают добросовестных налогоплательщиков "уходить в тень" из-за возникающих дисбалансов в налоговой нагрузке.

Ранее исследование показало, сколько россиян согласны получать зарплату в конверте.