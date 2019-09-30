Штрафы для призывников-уклонистов предложили повысить в шесть раз

Речь, в частности, идёт о материальном взыскании за умолчание о новом месте жительства или работы.

Число уклонистов от службы в Российской армии в последние годы значительно снизилось — с шести тысяч в 2014 году до 1,6 тысячи человек в 2019-м. Об этом рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

По его словам, уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто игнорируют повестки, не понимая, зачем им служить. Офицер заявил, что для таких призывников могут повысить размер штрафов в шесть раз.

— Прорабатывается вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причём значительно — в шесть раз, — сказал Бурдинский в эфире телеканала "Россия 24".

Речь, в частности, идёт о материальном взыскании за отказ оповестить военкомат о смене места жительства или работы. Сейчас за подобный проступок призывник будет оштрафован всего на 500 рублей.

Ранее Минобороны РФ предложило эффективный способ борьбы с уклонистами.