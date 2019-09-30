МИД РФ пригрозил ответом на очередные санкции США

Москва призвала Вашингтон "прекратить бестолковые игры", результат которых равен нулю.

Министерство иностранных дел РФ заверило, что очередные санкции США против России не останутся без ответа. В ведомстве выразили недоумение по поводу их введения.

— Под них подведены произвольно выбранные россияне, гражданка Тайваня, коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских островах, в Чехии и ряде других стран, несколько воздушных и морских судов. Что заставило вашингтонских бюрократов объединить их всех в один список, какое отношение самолёты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы, остаётся неясным, — отметили в МИД.

Очередную волну санкций в Москве сочли проявлением внутриполитического кризиса США, в котором российская тема используется для достижения политических целей.

Российские дипломаты напомнили, что такие шаги противоречат тому, что заявляется руководством США — о стремлении к нормализации отношений двух стран. МИД РФ призвал Вашингтон "прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла".

Напомним, в качестве объектов ограничений фигурируют Денис Игоревич Кузьмин, Игорь Владимирович Нестеров, а также компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited, Linburg Industries Ltd.