Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН

Тот, кто готовил бумагу для подписи президента, просто использовал формулу Сtrl+C и Сtrl+V, уверен автор разоблачения.

Журналист Юрий Ткачёв обнаружил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о целях устойчивого развития страны до 2030 года почти дословно скопирован с подобного документа Организации Объединённых Наций.

В указе, который уже опубликован на сайте президента Украины, первый пункт — "преодоление бедности", далее — "преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства", третий пункт — "обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте".

Всего в указе 17 пунктов, которые полностью скопированы с сайта ООН. Там этот документ опубликован на русском языке как на одном из языков ООН под названием "Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".

Летом этого года Зеленский издал указ об улучшении качества автодорог в стране. За данные, приведённые в нём, его высмеял украинский же министр инфраструктуры.