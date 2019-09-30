В МИД РФ констатировали уничтожение ИГИЛ в Сирии

Замглавы ведомства отметил, что эту победу одержал прежде всего сирийский народ.

Главные силы террористических группировок ИГИЛ* и "Джебхат ан-нусра"* в Сирии уничтожены, однако борьбу с очагами в стране необходимо продолжать, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

— Сирийский народ одержал, в том числе при поддержке России, решающую победу над терроризмом, — сказал Вершинин.

По его мнению, сегодня главные силы террористических группировок уничтожены. Нужно продолжать искоренение очагов терроризма, в том числе в Идлибе. Но это нужно делать с максимальной заботой о жизни и безопасности мирных жителей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии подошла к концу.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.