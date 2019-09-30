Путин подписал закон о льготах для садоводов

Правки в основном касаются терминов, используемых в Налоговом кодексе, а также определения взносов за участки.

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Налоговом кодексе РФ, которые коснутся членов садоводческих товариществ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Налоговая база товариществ собственников недвижимости не будет определяться с учётом взносов, которые вносят правообладатели садовых или огородных участков, не являющиеся членами этого товарищества. Их обязали делать взносы поправками, внесёнными ранее в закон о ведении садоводства и огородничества.

Слова "дачи" и "дачный" заменены на "садовые дома" и на "садоводческий".

Другой изменённый термин коснулся сферы управления садоводческим товариществом. Для освобождения от налогообложения доходов, полученных от продажи выращенных на своих участках овощей, фруктов и животных, нужно будет получать справку в правлении товарищества собственников недвижимости. Раньше это нужно было делать в правлении садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

Как рассказывал Лайф, с начала этого года вступила в силу "дачная реформа". Россиян обязали регистрировать дачи и платить налог. Количество россиян, желающих избавиться от своей дачи, значительно выросло.