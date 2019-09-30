Племянник Хачатуряна оправдал его действия на шокирующем видео

По мнению молодого человека, до срыва отца семейства довели его дочери, которые устроили дома беспорядок.

Племянник убитого Михаила Хачатуряна — Арсен — нашёл объяснение действиям его дяди, который на снятом им же видео оскорбляет и пинает своих дочерей. Молодой человек считает, что мужчина просто разозлился на дочерей из-за беспорядка в квартире.

— Он привёл девочек и начал отчитывать за тот срач, который они организовали и который не убирали. Они знали, что отец будет их ругать за мусор, что он любит порядок. А они устраивали в квартире срач, чем доводили его до нервов, — передаёт канал "360" слова Арсена.

По его мнению, видео в очередной раз доказывает, что девочки не слушались отца. А о постоянных издевательствах и рукоприкладстве не может быть речи, так как на кадрах Хачатурян просто даёт пинок под задницу Марии.

Напомним, ранее в СМИ появилось видео, которое снял сам Михаил Хачатурян. На кадрах он кричит и унижает девочек за то, что они съели слишком много конфет. В какой-то момент мужчина начинает бить одну из дочерей.