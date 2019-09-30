ЕС перепутал Венесуэлу с Боливией при введении санкций

Ошибку в документе допустили ещё в июне 2018 года, однако заметили её только сейчас.

Европейский союз увидел ошибку в одном из своих документов о введении санкций против официальных представителей Венесуэлы, свидетельствует рабочий документ Совета ЕС.

В ноябре 2017 года Евросоюз ввёл санкции против Венесуэлы, а в июне 2018-го добавил в список новые фамилии, в том числе вице-президента Делси Родригеса Гомеса. В версии документа на французском языке Гомеса представили как вице-президента Боливийской Республики Венесуэла. Ошибку увидели лишь сейчас и внесли соответствующий проект решения с исправлением.

— Страница 14, вторая колонка, учётные данные. Вместо вице-президент Боливийской Республики Венесуэла следует читать Боливарианской, — сказано в поправке.

При этом указывается, что ошибка допущена только в одной версии документа.

Ранее власти США расширили список санкций против Венесуэлы, включив ещё трёх физических лиц и 16 компаний.