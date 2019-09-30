Бабич стал первым замглавы Минэкономразвития

Михаил Бабич стал первым замминистра экономического развития, рассказал глава ведомства Максим Орешкин в своём инстаграме .

— Михаил Бабич после назначения в Минэк проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя, — написал Орешкин.

Распоряжение о назначении экс-посла России в Белоруссии Михаила Бабича было опубликовано 17 июня. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в министерстве Бабич займётся координацией и организацией работы.