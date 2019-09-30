Двое мужчин погибли при пожаре в волгоградской многоэтажке

В одной из квартир девятиэтажного жилого дома горели вещи, всего было эвакуировано 32 человека.

При пожаре в девятиэтажном доме в Волгограде погибло двое мужчин, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС РФ по региону.

— В пожаре погибло двое мужчин, причина возгорания устанавливается, — сообщили в экстренных службах.

По данным МЧС РФ, пожар произошёл около 20:00 по местному времени (19:00 мск) в девятиэтажном доме Центрального района Волгограда. В одной из квартир горели вещи, 32 человека эвакуированы. По данным ведомства, возгорание ликвидировали.