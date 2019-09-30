Клинцевич призвал Россию не отвечать зеркально на санкции США

Он напомнил, что Москва всё ещё считает Вашингтон своим партнёром по решению многих конфликтов.

Член Комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Франц Клинцевич призвал Россию не отвечать зеркально на новые санкции США. Об этом он написал в " Фейсбуке ".

— Наверное, можно было бы ответить на эти санкции зеркально. <...> Но не уверен, что это надо делать, — отмечает Клинцевич.

Он также подчеркнул, что РФ всё ещё считает США своим партнёром по решению многих конфликтов.

— Надеюсь, что и американцы со временем придут к пониманию того, что делить им с нами в принципе нечего, — отметил Клинцевич.

По его словам, США и так выставили себя в смешном свете, заявляя, будто российский предприниматель делал попытки подорвать американские демократические процессы.

— А потому нашим ответом вполне может стать и просто грустная ироническая улыбка, — заключил он.

Напомним, Минфин США объявил о введении санкций в отношении двух россиян, а также трёх компаний. По словам американской стороны, эти лица якобы были причастны к вмешательству в выборы.