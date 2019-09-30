Россиянка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Ранее она побеждала на мировых первенствах в Пекине в 2015 году и в Лондоне в 2017 году.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золото на чемпионате мира в Катаре, также став рекордсменкой по числу наград наивысшего качества в женских прыжках в высоту.

Победив с результатом 2,04 метра, россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в этом виде спорта. Ранее она побеждала на мировых первенствах в Пекине в 2015 году и в Лондоне в 2017 году.

В Катаре Ласицкене, как и другие легкоатлеты из России, выступает в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).