Экспертиза подтвердила тяжкий вред сёстрам Хачатурян от рук отца

По данным правозащитников, также может расшириться и список обвинений против мужчины.

Проведённая дополнительная судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) подтвердила, что сёстрам Хачатурян в результате насильственных действий отца был нанесён тяжкий вред здоровью. Об этом Лайфу сообщил адвокат одной из обвиняемых Алексей Паршин.

— Специалисты на основании всех проанализированных ими материалов, предоставленных для экспертизы, подтвердили диагнозы Крестины, Ангелины и Марии и определили вред, нанесённый их здоровью, как тяжкий, — сообщил он.

По словам Паршина, на основании этих данных адвокаты сестёр выражают общее мнение, что в отношении их подзащитных должно быть прекращено уголовное делопроизводство, поскольку они находились в состоянии необходимой самообороны.

Он также добавил, что Следственный комитет России ранее подтвердил, что Михаил Хачатурян совершал в отношении дочерей действия, предусмотренные статьями "Истязание", "Насильственные действия сексуального характера", а также "Принуждение к таким действиям".

Паршин допустил, что список обвинений против мужчины может быть расширен с учётом новых сведений, поскольку следствием установлен ещё целый ряд фактов во взаимоотношении отца с его тогда ещё несовершеннолетними дочерьми начиная с 2014 года.

Ранее Лайф сообщал, что племянник Хачатуряна оправдал его действия на шокирующем видео.