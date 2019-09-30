Экспертиза подтвердила тяжкий вред сёстрам Хачатурян от рук отца

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Фото © Агентство "Москва"

По данным правозащитников, также может расшириться и список обвинений против мужчины.

Проведённая дополнительная судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) подтвердила, что сёстрам Хачатурян в результате насильственных действий отца был нанесён тяжкий вред здоровью. Об этом Лайфу сообщил адвокат одной из обвиняемых Алексей Паршин.

Специалисты на основании всех проанализированных ими материалов, предоставленных для экспертизы, подтвердили диагнозы Крестины, Ангелины и Марии и определили вред, нанесённый их здоровью, как тяжкий, — сообщил он.

По словам Паршина, на основании этих данных адвокаты сестёр выражают общее мнение, что в отношении их подзащитных должно быть прекращено уголовное делопроизводство, поскольку они находились в состоянии необходимой самообороны.

Он также добавил, что Следственный комитет России ранее подтвердил, что Михаил Хачатурян совершал в отношении дочерей действия, предусмотренные статьями "Истязание", "Насильственные действия сексуального характера", а также "Принуждение к таким действиям".

Паршин допустил, что список обвинений против мужчины может быть расширен с учётом новых сведений, поскольку следствием установлен ещё целый ряд фактов во взаимоотношении отца с его тогда ещё несовершеннолетними дочерьми начиная с 2014 года.

Ранее Лайф сообщал, что племянник Хачатуряна оправдал его действия на шокирующем видео.

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