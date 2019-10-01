Двое уфимцев изнасиловали 50-летнюю бездомную

В Уфе двух местных жителей подозревают в изнасиловании женщины без определённого места жительства. Об этом журналистам ВГТРК "Башкортостан" сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, в полицию обратилась сама потерпевшая, заявив, что двое неизвестных надругались над ней. Вскоре были пойманы двое 33-летних ранее судимых местных жителя.

Против них возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование группой лиц", а также "Насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц". Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы, ведётся следствие.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве гастарбайтера заподозрили в изнасиловании женщины и её семилетнего сына.