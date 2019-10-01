Депутат призвал министра обороны Латвии уйти в отставку из-за любви к нацистам

Министр обороны Латвии Артикс Пабрикс должен уйти в отставку после своих высказываний о латышских легионерах СС. Об этом заявил депутат Сейма (парламента) прибалтийской республики Игорь Пименов.

Он напомнил, что совсем недавно глава оборонного ведомства страны назвал солдат латышского легиона войск СС гордостью народа и всего государства и призвал чтить их память.

— Это прославление военных действий германской армии, с которой боролась антигитлеровская коалиция. <...> Процитированные высказывания несовместимы с должностью, занимаемой министром обороны государства Европейского союза. Они дискредитируют Латвию в Европе и мире, — написал Пименов.

По его мнению, подобное поведение для руководителя Министерства обороны недопустимо, в связи с чем Пабрикс должен покинуть занимаемый пост.

Ранее Лайф сообщал, что министр обороны Латвии назвал латвийских легионеров "Ваффен-СС" гордостью народа.