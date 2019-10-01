СМИ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал при телефонном разговоре американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Издание отмечает, что ранее о присутствии Помпео во время беседы президентов не было известно. По словам источника издания, сокрытие такой информации грозит Белому дому большей вовлечённостью Госдепартамента в расследование, которое проводят в рамках процедуры импичмента Трампа.

Напомним, после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в США разгорелся крупный скандал. Согласно записи разговора, президент США якобы просил лидера Украины начать расследование против своего политического противника Джо Байдена. В связи с этим представители Демократической партии начали процедуру импичмента Трампа. Однако в Киеве заявили, что Украина не будет проводить расследования по команде других стран.