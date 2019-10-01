Пассажиры круизного лайнера ночевали на картонках в Монте-Карло из-за шторма

1170 туристов, большинство из которых являются гражданами Великобритании, застряли в Монако на сутки.

Пассажирам круизного лайнера пришлось ночевать на берегу в непростых условиях после того, как из-за шторма они не смогли вернуться на борт, пишет The Sun.

— Это было ужасно. Такая ситуация испортила нам каникулы. Мы должны были провести день в самом роскошном и дорогом месте на земле, но нам пришлось ночевать на полу, — рассказала мать двоих детей Джулия Роусон.

Другие пассажиры также назвали такую ситуацию позором и рассказали о том, что было очень холодно.

Как уточнил представитель круизной компании, путешествие пришлось прервать из-за плохих метеоусловий.

— Это, конечно, не то, что мы хотели бы для наших гостей, но безопасность является нашим абсолютным приоритетом, — сказал он.

Из-за непогоды 1170 туристов, большинство из которых являются гражданами Великобритании, застряли в Монте-Карло на сутки. Людей доставили на берег в лодках, а когда они захотели вернуться на борт, это оказалось невозможным из-за шторма. Пассажиров отвели в баскетбольный зал, где многим пришлось провести ночь на раскладных кроватях или на картонках.