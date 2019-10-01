Шойгу поздравил россиян с Днём сухопутных войск

Ежегодно 1 октября в России отмечается День сухопутных войск. Министр обороны Сергей Шойгу обратился к военнослужащим с поздравлением. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

— Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, новых успехов и достижений на благо России! — говорится в сообщении.

Глава ведомства отметил, что солдаты сухопутных войск — прежде всего профессионалы своего дела, которые постоянно совершенствуют боевую выучку и решают сложные и ответственные задачи по укреплению обороноспособности России.

Ранее Лайф сообщал, что Российская армия планирует принять на вооружение электромобили.