В РФ вступили в силу новые правила об использовании открытого огня на балконах

Допускается курение на балконах и лоджиях, если оно не создаёт угрозы пожарной безопасности.

С 1 октября вступают в силу новые правила, согласно которым на балконах квартир запрещается использовать открытый огонь.

Как рассказали в МЧС России, допускается курение на балконах и лоджиях, если оно не создаёт угрозы пожарной безопасности, однако в случае возникновения возгорания по вине курильщика его привлекут к ответственности.

Другие изменения касаются медучреждений, а также кинотеатров, которые теперь перед сеансом будут обязаны транслировать информацию о правилах безопасного поведения и путях эвакуации.

Ранее в МЧС России назвали сумму штрафа за курение и жарку шашлыков на балконе.