В России запретили возить непристёгнутых детей в автобусах

В России с 1 октября изменились правила перевозки детей в автобусах: отныне они должны быть пристёгнуты не только во время международных рейсов, а всегда.

Согласно постановлению правительства, теперь вся ответственность за школьников во время любых поездок лежит на сопровождающих, они же должны следить за тем, чтобы все пассажиры были пристёгнуты, а также не поднимались с мест во время движения.

Кроме того, постановление упрощает процедуру организации детских перевозок. Теперь необязательно указывать некоторые данные о маршруте поездки, его графике движения и расчётном времени перевозки.

Также сокращён срок хранения оригиналов документов о перевозке с трёх лет до 90 дней, за исключением случаев с ДТП. Для них срок хранения остался прежний.

Кроме того, исключены некоторые требования к водителям, осуществляющим перевозку детей, и сокращены сроки подачи уведомления в Госавтоинспекцию о планируемой перевозке. В рамках города — до 24 часов, о междугородних поездках теперь следует предупреждать не позднее чем за 48 часов до их начала.