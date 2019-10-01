"Мисс Украина" не попала в эфир за отказ говорить на украинском языке

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина" 2019 года 24-летняя Маргарита Паша не попала в эфир телеканала "1+1" из-за того, что отказалась давать интервью на украинском языке. Об этом сообщает 24-й канал.

По информации журналистов, о том, что телебеседа с украинской красавицей не состоится, сообщила в "Инстаграме" ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая. В рамках этой программы, видимо, и должен был быть показан эпизод.

Из-за поднимающейся шумихи самая красивая украинка была вынуждена прояснить ситуацию — уже в своих социальных сетях. Она написала, что имеет право "излагать свои мысли на каком я хочу языке", а если кого-то не устраивает, то они могут от неё отписаться.

Однако это лишь подогрело градус интереса к обсуждению, поэтому Паша была вынуждена сделать ещё одну публикацию, в которой пояснила, что проблемы с интервью вызваны её самочувствием и усталостью, а не языковыми вопросами.

Ранее Лайф сообщал, что новая "мисс Украина" не понравилась украинцам.