В Сальвадоре задержали полицейских за совершение 48 убийств

Они действовали в составе преступной организации в департаментах Морасан на востоке и Сан-Мигель на западе.

В Сальвадоре задержаны 14 действующих и четырёх бывших полицейских за совершение 48 убийств, сообщил журналистам генпрокурор страны Рауль Мелара.

— Мы пресекли деятельность [преступной] сети, члены которой виновны в совершении 48 убийств, — приводит РИА "Новости" cлова прокурора.

По его данным, полицейские действовали в составе преступной организации в департаментах Морасан на востоке и Сан-Мигель на западе. Всех членов группировки арестовали.

Отмечается, что преступники проникали в дома жертв под предлогом обыска.

Сальвадор является одной из стран Латинской Америки, где наиболее часто случаются убийства и насилие. В государстве действует специальный план по борьбе с преступлениями, благодаря которому число убийств сократилось.