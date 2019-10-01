В России заёмщиков начнут оценивать по предельной долговой нагрузке

Однако многие банки уже учитывают этот показатель, поэтому нововведения не сильно повлияют на рынок кредитования.

В России с 1 октября при выдаче кредитов физическим лицам будет вычисляться показатель их предельной долговой нагрузки (ПНД), свидетельствуют данные Банка России.

Нововведение распространится на выдачу займов больше десяти тысяч рублей. Некоторые заёмщики могут получить отказ в кредите или его рефинансировании, а также столкнуться с займами по более высоким ставкам.

При этом организация, которая выдаст заём клиенту с ПНД выше 50%, понесёт дополнительную нагрузку на капитал в размере половины кредита, а с 2020 года этот показатель увеличится до 65%.

Однако, как отмечают эксперты, многие банки уже учитывают долговую нагрузку клиентов при выдаче займов, поэтому такое нововведение не окажет сильных изменений на рынок кредитования.