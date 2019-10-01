WhatsApp прощается с некоторыми пользователями

К февралю 2020 года на устройствах с устаревшими операционными системами станет недоступен мессенджер WhatsApp. Об этом сообщила пресс-служба разработчика приложения.

Так, к указанному сроку будет невозможно зарегистрироваться, а также подтвердить уже зарегистрированные аккаунты на устройствах, использующих операционную систему Android версии 2.3.7 и более раннюю, а также iOS 8 и старше.

— В связи с тем что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время, — говорится в сообщении.

В релизе также отмечается, что после 31 декабря 2019 года мессенджер не будет работать на платформе Windows Phone, а начиная с 1 июля приложение может быть недоступно в Microsoft Store.