Она умерла в возрасте 74 лет в Нью-Йорке от септического шока и полиорганной недостаточности.

В возрасте 74 лет скончалась американская оперная певица Джесси Норман, сообщает Variety со ссылкой на заявление представителя её семьи.

Певица умерла в Нью-Йорке от септического шока и полиорганной недостаточности, которые были вызваны осложнениями травмы спинного мозга, полученной в 2015 году.

Норман зачислили в Музыкальный зал славы Джорджии, она также была обладательницей премии "Грэмми" "За музыкальные достижения всей жизни" и Национальной медали США за достижения в области искусств.