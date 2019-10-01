В возрасте 74 лет скончалась американская оперная певица Джесси Норман, сообщает Variety со ссылкой на заявление представителя её семьи.
Певица умерла в Нью-Йорке от септического шока и полиорганной недостаточности, которые были вызваны осложнениями травмы спинного мозга, полученной в 2015 году.
Норман зачислили в Музыкальный зал славы Джорджии, она также была обладательницей премии "Грэмми" "За музыкальные достижения всей жизни" и Национальной медали США за достижения в области искусств.
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