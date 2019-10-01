Санитарка заживо сварила воспитанницу детского дома на Сахалине

Сотрудниками СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело против санитарки дома-интерната, по вине которой одна из воспитанниц погибла после ванны с кипятком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Предварительная причина смерти девочки — ожоговый шок (как следствие ожоговой болезни на фоне термического ожога кожного покрова второй степени), — говорится в сообщении.

По версии следствия, 29 сентября санитарка учреждения отнесла 15-летнюю подопечную в ванную комнату, чтобы её помыть. Женщина не закрыла сливную пробку в ванне и, включив тёплую воду, пошла в другое помещение за пелёнкой.

Когда она вернулась, обнаружила, что из крана вместо тёплой воды идёт уже кипяток, а на теле девочки видны ожоги. После этого она вызвала скорую помощь, однако врачи оказались бессильны.

Против женщины возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей. Следователями была изъята вся необходимая медицинская документация, расследование продолжается.