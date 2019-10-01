Почти половина россиян шпионят за переписками близких

Практически половина россиян не только знают пароли от гаджетов или аккаунтов в соцсетях своих близких, но и периодически проверяют их переписки. Об этом сообщает ТАСС,

Так, имеют доступ к смартфону или паролям от страничек в социальных сетях порядка 40% опрошенных. При этом 45% респондентов заглядывают в сообщения к близким, а 16% регулярно проводят ревизию переписок.

Большая часть участников опроса уверена, что проверка сообщений и слежка за перемещениями может вскрыть обман любимого человека. 52% опрошенных заявили, что либо сами попадали в похожие ситуации, либо слышали подобные истории от знакомых.

Треть респондентов также заявила, что до наступления совершеннолетия необходимо следить за безопасностью детей в Интернете, но 53% респондентов признались, что не знают пароли от гаджетов и соцсетей своего ребёнка. При всём при этом 71% опрошенных считает, что каждому человеку необходимо личное пространство.

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