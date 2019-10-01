Эксперт рассказал о самых опасных ледниках на Кавказе

К 2050 году маленькие ледники на западной территории исчезнут, а крупные существенно уменьшатся.

Глобальное потепление и таяние ледников несут потенциальную угрозу Чегетской поляне, долине Адырсу и леднику Колка на Кавказе, рассказал РИА "Новости" гляциолог, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК) Станислав Кутузов.

— Если говорить о местах, где существует потенциальная опасность и активных действий не предпринимается, то на Кавказе это Чегетская поляна, где сходы лавин из-за таяния ледника изменяют рельеф лавиносбора, потенциально талые воды могут повлиять на устойчивость ледника... — сказал Кутузов.

По его словам, опасность несут и гляциальные сели в долине Адырсу. В таких случаях необходимо провести новую оценку селевой опасности и дать прогноз на будущее, поскольку из-за таяния ледников и деградации мерзлоты ситуация будет меняться, добавил эксперт.

Он отметил ледник Колка, где погибла съёмочная группа Сергея Бодрова.

— Напрямую эта катастрофа не связана с изменением климата, но это особый ледник, опасность повторения подобной катастрофы сохраняется, — сказал Кутузов.

Учёный также рассказал, что сейчас две научные группы ведут мониторинг ледника.

К 2050 году маленькие ледники на Западном Кавказе исчезнут, а крупные существенно уменьшатся.

— Есть и другие эффекты при таянии ледников. Например, возникают новые приледниковые озёра, которые представляют собой опасность для людей. В подобных случаях важно принимать меры адаптации, которые могут снизить риски возникновения опасных природных явлений, — сказал он.

В Перуанских Андах такие озера регулируются, проводятся инженерные работы и осуществляется мониторинг и разработка системы раннего предупреждения.

Эксперт также рассказал, что таяние ледников и мерзлоты приводит к активизации склоновых процессов: там, где раньше было безопасно, возникают оползни и сели, гораздо больше материала поступает в реки, увеличивается эрозия.