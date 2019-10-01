В МВД отчитались об изменениях после дела Голунова

Для исполнения президентского указа в регионах руководители подразделений лично изучают материалы уголовных дел об обороте наркотиков.

На фоне шумихи вокруг дела Ивана Голунова для сокращения количества необоснованных приговоров по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических веществ, МВД разработало дополнительный пакет мер. Об этом сообщает ТАСС.

— Приняты меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по данным уголовным делам, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит снизить число незаконных и необоснованных судебных решений. Ранее усилить контроль за ведением расследований по статьям, связанным со сбытом наркотиков, поручил президент России Владимир Путин.

Как пояснил собеседник агентства, для исполнения президентского указа в регионах руководители подразделений лично изучают материалы подобных уголовных дел, также был организован внутриведомственный контроль.

Напомним, 7 июня МВД сообщило о задержании журналиста Ивана Голунова за якобы хранение наркотиков, хотя его адвокат утверждал, что пакетик с веществом его подзащитному подбросили. Ситуация получила широкий резонанс, и спустя четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено.