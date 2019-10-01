СК закрыл дело на журналистку, "шантажировавшую" мэра Якутска

Девушка требовала от главы города отозвать судебный иск к застройщику по земельному спору.

Уголовное дело на журналистку Викторию Габышеву, которое завели из-за жалобы мэра Якутска Сарданы Авксентьевой на "вымогательство", закрыли за отсутствием состава преступления. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

— Следователи не нашли состава преступления в действиях Габышевой, уголовное дело закрыто, — рассказал источник.

В марте мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что подала заявление в полицию из-за якобы шантажа Виктории Габышевой. По словам Авксентьевой, журналистка требовала отозвать судебный иск к застройщику по земельному спору. Габышева, по словам мэра, настаивала на выдаче нового разрешения на строительство.

Глава города утверждала, что при отказе выполнить требования журналистка обещала распространить некие порочащие сведения о предыдущей работе мэра. 29 апреля республиканское СУ СК РФ возбудило уголовное дело против Габышевой.