Инициатора протеста в онкоцентре имени Блохина освободили от должности

Медику сделали выговор "за хамское поведение" и лишили одной из двух занимаемых должностей.

Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н.Н. Блохина Георгия Менткевича освободили от должности и.о. заведующего отделением. Об этом сообщил директор центра Иван Стилиди, передаёт ТАСС.

По словам главы центра, Менткевич совмещал две должности и был освобождён только от одной из них. Кроме того, ему сделали выговор "за хамское поведение".

— Менткевич начал свою деятельность, которую мы сейчас обсуждаем, задолго до того, как я, будучи руководителем центра, сложил с него полномочия по исполнению обязанностей заведующего отделением, — рассказал Стилиди.

Напомним, онкологи центра Блохина пригрозили руководству увольнением из-за сокращения зарплат. Одним из инициаторов протеста был Георгий Менткевич. Однако, по словам директора медучреждения Ивана Стилиди, ситуация с выплатами урегулирована, сейчас в центре ведёт работу комиссия Минздрава.